Tillerson hoiatas Mehhikot Venemaa sekkumise eest valimistesse

Vene agente on süüdistatud veebipropagandas ja arvutisüsteemidesse häkkimises, et õõnestada demokraatlikke protsesse USA-s ja mitmes Euroopa riigis.

Kreml on selliseid väiteid tõrjunud, kuid uurimine, kas USA presidendi Donald Trumpi 2016. aasta valimiskampaania meeskond mängis kokku Venemaaga, on tekitanud Ühendriikides kibeda poliitilise kriisi.

Vastates ühisel pressikonverentsil Mehhiko välisministri Luis Videgarayga sellele küsimusele, ütles Tillerson: "Kõik, mida ma saan öelda, on see, et me teame, et Venemaal on sõrmejäljed mitmes riigis üle kogu maailma."