Hiina koondab tuhandeid uiguure «poliitilise ümberõppe» laagritesse

«Igast majapidamisest, igast perest on ära viidud kolm-neli inimest,» sõnas Uiguuride Maailmakongressi esimees Omer Kanat. «Mõnes külas ei ole enam mehi tänavatel näha – ainult naised ja lapsed –, sest kõik mehed on laagritesse saadetud.»

Ühe hiljutise raporti kohaselt on kinnipeetud uiguuride arv 120 000 ringis, kes on sunnitud elama Xinjiangi piirkonna ülerahvastatud ja kehvade elamistingimustega laagrites.

Ehkki CNNiga rääkinud aktivistid ei osanud toodud arvu kinnitada, sobitub see nende sõnul üha tumedama reaalsusega, mis on autonoomse piirkonna 10 miljonile uiguurile osaks saanud. Hiina valitus on Xinjiangis juba mõnda aega moslemitest uiguure taga kiusanud, süüdistades neid terrorismis, separatismis ja usulises äärmusluses.

Xinjiangi võimud on keeldunud asja kommenteerimast, kuid riigimeedia väitel on laagrid osutunud äärmiselt edukateks. Üks väljaanne teatas eelmise aasta aprillis, et ainuüksi ühes laagris on suudetud anda väljaõpe 2008 inimesele.