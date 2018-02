Pakistani loodeosas hukkus enesetapurünnakus 11 sõdurit

Pakistanis on vägivald viimastel aastatel kahanenud tänu mitmetele sõjaväeoperatsioonidele Afganistani piiri lähedal, kuid äärmuslased on endiselt võimelised veristeks rünnakuteks.

Afganistani ametnikud teatasid neljapäeval, et on esitanud naaberriigile Pakistanile tõendid, mis kinnitavad, et viimasel ajal Afganistanis mitu rünnakut läbi viinud mässulised on saanud väljaõppe Pakistanis ja et Pakistanis viibivatel Talibani liidritel lubatakse riigis vabalt ringi liikuda.