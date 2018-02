Mehhikos avastati veokitest sadu sisserändajaid

Mehhiko merevägi teatas samal ajal, et piirivalve päästis merelt seitse Kuuba päritolu migranti, kes avastati avamerelt liikumas plastikutükkidest valmistatud parvega. Parv avastati 240 kilomeetri kaugusel kirdes Yucatani poolsaarest.

USA president Donald Trump ja välisminister Rex Tillerson võtsid laupäeval teravalt sõna Ühendriikide lõunapiiril aset leidva narkosmugeldamise ja ebaseadusliku sisserände teemadel. USA presidendi sõnul kulutavad Ühendriigid miljardeid dollareid oma partnerriikide abistamiseks ja "need kallavad vastutasuks meie riigi üle uimastitega ja naeravad meie üle".

Mehhiko välisminister Luis Videgaray ütles, et Mehhiko suhted USA-ga on praegu lähedasemad kui need olid Ühendriikide eelmiste administratsioonidega.