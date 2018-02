Venemaa ja Hiina kritiseerisid USA tuumastrateegiat

Kaitseministeeriumi avalduses öeldi, et Hiina tuumaarsenal on julgeolekuks vajalikul miinimumtasemel ja tõotati, et Peking ei kasuta mitte üheski olukorras esimesena tuumarelvi.

Pentagon avalikustas reedel kava oma tuumaarsenali ümberkorraldamise kohta ja ütles suuresti Venemaale keskenduvas strateegias muu hulgas, et Washingtoni eesmärk on takistada Pekingit ekslikult järeldamast, et tuumarelva kasutamine ükskõik kui piiratud ulatuses on lubatav.

«Hiina pool väljendab kindlat vastuseisu USA raportile,» ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Ren Guoqiang.

«Me loodame, et USA loobub külma sõja mentaliteedist ning keskendub tõsiselt oma peamisele kohustusele - oma tuumaarsenali desarmeerimisele,» sõnas Ren.

Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) andmetel on Hiina tuumaarsenal 300 lõhkepeaga maailmas suuruselt viies. USA-l ja Venemaal on kummalgi umbes 7000 lõhkepead.

Hiina kaitseministeerium rõhutas, et ülemaailmne rahu ja areng on pöördumatud, ja kutsus Washingtoni koostööle tagamaks ühiselt rahu, stabiilsus ja heaolu regioonis ja maailmas.

Eile mõistis ka Moskva USA uue tuumapoliitika hukka, hoiatades, et rakendab vajalikke meetmeid omaenda julgeoleku tagamiseks.

«Selle dokumendi sõjakas ja Venemaa-vastane iseloom on ilmselge,» on öeldud välisministeeriumi avalduses, mille kohaselt valmistas see sügavat pettumust.

«Me peame võtma arvesse praegu Washingtonis ringlevaid lähenemisi ja rakendama vajalikke meetmeid omaenda julgeoleku tagamiseks,» märkis ministeerium.

Kavas on muu hulgas välja töötada uued väiksema mõjuraadiusega ehk taktikalised tuumarelvad.

USA president Donald Trump ütles, et strateegia arendab võimekusi, mille eesmärk on muuta tuumarelvade kasutamine vähem tõenäoliseks.

Ühendriikidel on juba praegu olemas massiline tuumaarsenal, sealhulgas 150 erinevates Euroopa riikides ladustatud tuumapommi B-61, mida saab ümber muuta väikse mõjuraadiusega (low-yield) versioonideks.

Uusi relvi, mida Pentagoni kava ette näeb, saaks välja tulistada laevadelt või allveelaevadelt ning seega poleks neid vaja Euroopas ladustada.