Saksa koalitsioonikõnelustel algab otsustav voor

Saksa kantsleri Angela Merkeli konservatiivid ja vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid alustavad täna valitsuse moodustamise kõneluste viimast vooru, kuid see võib kesta mitu päeva.

Koalitsiooni loomise protsess on juba nüüd sõjajärgse aja pikim ega lõppe algavate kõnelustega. Kokkuleppe konservatiividega peavad hääletusel heaks kiitma SPD liikmed. Hääletada saavad kuni 6. veebruarini parteisse astunud isikud.

Alates jaanuarist, mil toimus partei konverents, kus otsustati suurde koalitsiooni astuda, on toimunud märgatav tõus partei liikmeskonnas. Samas on erakonna ladvikul keeruline prognoosida, kas uued liikmed on koalitsiooni poolt või vastu.