Põhja-Korea kasutas Berliini saatkonda raketitehnoloogia hankimiseks

«Me tegime kindlaks, et seal toimusid hanketegevused, mis lähtusid raketiarendusest ja mingil määral ka tuumaprogrammist,» sõnas siseluurejuht Hans-Georg Maassen ringhäälingule NDR. NDR avaldas täna intervjuukatkeid Maasseniga, kuid pikem programm läheb eetrisse homme.

Ehkki luurejuht ei avaldanud, millist tehnoloogiat täpsemalt hangiti, sõnas Maassen, et tegemist oli niinimetatud topeltfunktsionaalse kaubaga, mida on võimalik kasutada nii tsiviil- kui sõjalistel eesmärkidel.

«Kui me midagi sellist avastame, siis lõpetame selle tegevuse,» lausus Maassen. «Kuid me ei saa olla kindlad, et suudame tuvastada ja ennetada kõiki juhtumeid.»