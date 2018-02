Vene poliitikud süüdistasid lennuki allatulistamises USA-d

Vene ründelennuk Su-25 tulistati eile alla Süüria Idlibi provintsi kohal aladel, mis on vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus andmeil džihadistliku Hayat Tahrir al-Shami (HTS) kontrolli all. Piloot hukkus tulevahetuses teda kinni võtma saabunud pühasõdalastega.

Vene kaitseministeeriumi andmeil kukkus lennuk Al-Nusra Rinde kontrolli all olevatele aladele. Idlibi provints on ainus Süüria provints, mis on veel suuresti Damaskuse kontrolli alt väljas. Süüria režiimiväed viivad provintsis Vene õhujõudude toetusel läbi pealetungi.

Al-Nusra Rinne liitus 2017. aasta alguses mitme teise pühasõdalaste rühmitusega ja selle tulemusel tekkis HTS.

Alla tulistatud Su-25. FOTO: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Vene föderatsiooninõukogu kaitse- ja julgeolekukomisjoni aseesimees Franz Klintsevitš ütles täna, et Al-Nusra Rinne mässulised said õlalt tulistatavad raketid endale USA vahendusel ning just sellist raketti kasutati Su-25 allatulistamisel.

«Ametlikult pole teada, missuguseid õlalt tulistatavaid rakette, Nõukogude või USA omi, lennuki allatulistamiseks kasutati, kuid nad on endiselt efektiivsed, kõrgtehnoloogilised relvad. Neid ei ole võimalik nendele aladele tuua ilma tõsise välise toetuse ja eskordita. Seda tegid ameeriklased kolmandate riikide vahendusel ja see läheb neile russofoobia taustal kalliks maksma. Me ei ähvarda kedagi, vaid üksnes hoiatame,» ütles Klintsevitš pühapäeval Interfaxile.

Su-25. FOTO: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Vene riigiduuma kaitsekomisjoni esimees Vladimir Šamanov nimetas eile õhtul Su-25 allatulistamist provokatsiooniks. «Idlibis on üle 1000 USA instruktori, mistõttu võib see olla provokatsioon,» sõnas endine Vene dessantvägede ülem.

USA toetus sõjategevusele Süürias on äärmiselt kontraproduktiivne asi, mis on oma olemuselt ideoloogiline, lausus Klintsevitš. «Ameerika püüab näidata, et sõda ei ole läbi, et venelased ei ole võitnud. Venelased on võitnud. Pean seda USA lasuks Venemaa selga,» sõnas ta.