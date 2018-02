Kümned tuhanded kreeklased avaldasid meelt Makedoonia nime vastu

Kreeka ja Makedoonia on vaielnud Makedoonia nime üle alates Makedoonia iseseisvumisest 1991. aastal. Kreeka on vastu Makedoonia nimele, väites, et see viitab territoriaalnõudmistele selle Makedoonia provintsi suhtes. Kreeka vastuseisu tõttu ühines Makedoonia 1993. aastal ÜRO-ga nime all Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (FYROM).