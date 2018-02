Maldiivide ülemkohus nõudis presidendilt kohtuotsuse täitmist

Ülemkohus teatas avalduses, et teisitimõtlejad tuleb vabastada, sest nende kohtuprotsessid olid poliitiliselt motiveeritud ja puudulikud. "Pole midagi, mis takistaks peaprokuröril pärast korralduse täitmist (vangide vabastamisest) taotlemast uut kohtuprotsessi," teatas ülemkohus.

Tegemist on värskeima arenguga maksuparadiisina tuntud saarestiku poliitilises kriisis, milles on vastamisi ülemkohus ja president. Viimane on teisitimõtlejate mahasurumisega juba varem riigi mainet tõsiselt kahjustanud.

Kohtu neljapäevane otsus taastada 12 opositsiooni ridadesse üle jooksnud võimupartei rahvasaadiku volitused tooks elluviimise korral kaasa Yameeni partei vähemusse jäämise 85-liikmelises parlamendis ja annaks opositsioonile võimaluse president tagandada.

Maldiivide valitsus andis pühapäeval politseile ja sõjaväele käsu takistada ülemkohut astumast samme presidendi tagandamiseks, kuna too keeldub täitmast kohtu käsku vabastada poliitvangid. Kohus lükkas pühapäevaõhtuses avalduses valitsuse vastuväited tagasi, kinnitades, et ettekäändeid otsuse täitmata jätmiseks ei aktsepteerita.

Rahvusvaheline kogukond on avaldanud toetust ülemkohtu otsusele.

Yameeni valitsus on siiani rahvusvahelise surve all oma kursile kindlaks jäänud ning justiitsminister Mohamed Anil ütles pühapäeval telepöördumises, et valitsus ei kavatse järele anda.

"Ülemkohtu käsk vahistada president oleks põhiseaduse vastane ja ebaseaduslik. Sellepärast andsin ma politseile ja armeele korralduse ühtki põhiseadusvastast käsku mitte täita," ütles Anil.

President reageeris kohtu neljapäevasele otsusele kahe politseijuhi väljavahetamisega.

Endine president ja praegune opositsiooniliider Mohamed Nasheed nimetas valitsuse otsust ülemkohtule mitte alluda "riigipöördeks".

Suurim opositsioonierakond Maldiivide Demokraatlik Partei, mida juhib riigi esimene demokraatlikult valitud president Nasheed, on kutsunud valitsust korduvalt üles kohtuotsust täitma ja hoiatanud, et keeldumine võib vallandada 340 000 elanikuga riigis rahutused. Kohtu otsus annab Nasheedile võimaluse pagulusest naasta ja presidendivalimistel kandideerida. Praegu Sri Lankal viibiv Nasheed on lubanud valimistel ametisoleva riigipea vastu kandideerida.

Ekspresident Nasheed mõisteti 2015. aastal terrorismis süüdistatuna 13 aastaks vangi.