Hispaanias sai 11-aastane seedehäiretega haiglasse toimetatud laps emaks

11-aastase tüdruku vanemad kutsusid kiirabi, arvates, et nende suurtes valudes tütrel on tõsine soolehäda.

Kohale saabunud kiirabi aga avastas, et tüdruk on kohe emaks saamas. Kohaliku haigla teatel saabus laps enne, kui tüdruk sünnituspalatisse jõudis. Nende kinnitusel on nii ema kui imik sellest hoolimata täie tervise juures.