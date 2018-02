Läti kodanikku kahtlustatakse Venemaa heaks luuramises

Läti siseminister Rihards Kozlovskis ei nõustunud kommenteerima, kas spionaaž oli seotud katsetega saada oma valdusesse sõjalist informatsiooni, küll aga on teada, et vahistatud kahtlusalune on Läti kodanik. Isiku suhtes algatati juurdlus juba 2016. aasta 19. detsembril.