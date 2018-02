Downing Street: britid ei jää tolliliitu

Pärast valitsuse esindajate vastakaid sõnavõtte nädalavahetusel, teatas allikas May büroost, et tolliliitu jäämine ei ole valitsuse ametlik poliitika.

Teade tuleb enne uut läbirääkimisvooru sel nädalal. May konservatiivset parteid on vaevanud sisetülid nende vahel, kes tahavad Euroopa Liidust täielikult eralduda ja nende vahel, kes soovivad kahepoolset lähedast majanduskoostööd.

May on keeldunud avalikult hoiakut tunnistamast. «Mida ma soovin, on kindlustada parimad võimalikud kaubandussuhted Hiina ja teiste riikidega üle maailma,» ütles ta reedel Sky Newsile