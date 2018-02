Berlusconi lubab 600 000 illegaali välja saata

81-aastane valimiseks valmistuv Berlusconi teatas, et immigratsioon on Itaalias viitsütikuga pomm ning nädalavahetusel Maceratas toimunud paremäärmuslase rünnak kuue Aafrika päritolu migrandi vastu ainult tõestab seda.

«Immigratsioon on muutunud pakiliseks küsimuseks, kuna pärast aastaid kestnud vasakpoolset valitsust on siia saabunud 600 000 migranti, kelle pole õigust riiki jääda,» teatas Berlusconi. «Me arvame, et olukorra üle kontrolli saavutamine on absoluutne prioriteet.»