USA võimlemisliidu arst mõisteti seksuaalkuritegude eest 40-125 aastaks vangi

Kahe kaasuse peale on kokku esitanud tunnistuse üle 200 ohvri, uurijate sõnul on ohvreid kokku ligi 265.

«Sellega lõppeb kriminaalõiguslik menetlus Larry Nassari osas. Mõistan, et sellega ei lõpe emotsionaalsed ja füüsilised kannatused, mille ta on põhjustanud,» ütles kohtunik Janice Cunningham.

«Ma ei ole täielikult kindel, et sa saad täielikult aru, et see, mida sa tegid, oli vale ning milline mõju oli sellel ohvritele, nende perekondadele ja sõpradele,» lisas kohtunik.