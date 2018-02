Las Vegases jahib musta maasturiga mees magavaid kodutuid

Pole rüselust, pole kaklust. Lewis ei ärka kunagi. «See on põhimõtteliselt hukkamine,» ütles Las Vegase politseileitnant Dan McGrath.

29. jaanuaril tulistati samuti une pealt surnuks 29-aastane Brian Glegg. «On võimalus, et need kaks juhtumit on seotud,» ütles Las Vegase politseiesindaja Laura Meltzer.