Video: lendu MH370 otsinud laev kadus kolmeks päevaks müstilistel asjaoludel radaritelt

Seabed Constructori nimelise laeva automaatne identifitseerimissüsteem lülitati võrgust välja 31. jaanuaril – vaid kümme päeva pärast otsingute alustamist. Omapärasel kombel saavutati laevaga pühapäeval, pärast 80-tunnist raadiovaikust, taas ühendus. Põhjus, miks laev mitmeks päevaks radaritelt kadus on siiani selguseta.

Seabed Constructori meeskond plaanis lennuki asukoha tuvastamiseks kasutada hüdrolokaatorit (inglise keeles sonar). Malaisia valitsus palkas Ühendriikide ettevõtte Ocean Infinity ja pakkus sellele 55 miljonit dollarit, kui see lennuki 90 päeva jooksul leiab.

Pole teada, kas Seabed Constructori meeskond midagi avastanud on, sest side nendega on väga minimaalne. Nad peaksid enne merele naasmist Austraalia läänerannikul Freemantle’i sadamas maabuma, et varusid täiendada.