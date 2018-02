KOHALIK VAADE. El Salvadori tänavatel käib sõda

«Keegi ei ole siin väljapool ohtu ja ainus asi, mida me teha saame, on riigist põgeneda,» sõnas paar, kes soovib turvalisuse huvides anonüümseks jääda.

Poja tapmist meenutades puhkesid nad nutma. «Me pidime oma kodukandist lahkuma, sest meid ähvardati, ja öeldi, et me ei räägiks, mis juhtus. Me ei saanud midagi endaga kaasa võtta. Nüüd elame ühes toas koos oma tütre ja paari kuu vanuse lapselapsega. Me magame kõik samas voodis.»