Erdoğan soovitab USA vägedel Süüria Manbiji linnast lahkuda

Türgi alustas 20. jaanuaril Süüria põhjaosas Afrini piirkonnas operatsiooni Oliivioks. See on suunatud Süüria kurdide Rahvakaitseüksuste (YPG) vastu, milles Ankara näeb Türgit ohustavat terrorirühmitust.

Erdoğan süüdistab Washingtoni YPG võitlejate ja nende poliitilise tiiva Demokraatliku Ühtsuspartei (PYD) Manbijis viibimises. «Nad (ameeriklased) lubasid meile, et lahkuvad Manbijist. Nad ütlesid, et ei jää Manbijisse... Miks te lihtsalt ära ei lähe?»

«Kelle te sinna tõite? PYD. Kelle te sinna tõite? YPG. Kelle te sinna tõite? PKK,» süüdistas Türgi president. PKK on Türgi võimudega võitlev Kurdistani Töölispartei (PKK), mille Ankara on kuulutanud terroriorganisatsiooniks.

«"Ja siis te ütlete meile, et me ei tuleks Manbijisse! Me tuleme Manbiji, et see algsetele omanikele tagastada,» hoiatas ta.