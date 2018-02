Süürias hukkunud Vene lenduri järgi nimetatakse tänav

«Venemaa sõjaväeluure tõi koostöös Türgi kolleegidega Venemaale tagasi lenduri Roman Filipovi surnukeha,» teatas Venemaa kaitseministeerium ja lisas, et Filipov maetakse 8. veebruaril Voroneži.

Vene parlamendi kaitsekomisjoni aseesimees Frants Klintsevitš ütles, et piloodi surnukeha tagasitoomisel osalesid ka Süüria eriüksuslased.

«Seal tegutsesid Vene ja Süüria eriüksuslased, nad tegid kõik võimaliku, et tuua kodumaale tagasi Süürias hukkunud lenduri keha,» ütles Klintsevitš. «Varem või hiljem pidi see sündima. See oli auasi.»