Rändevolinik: põgenike ümberpaigutamine on edulugu

Näiteks kukkus varjupaigataotluste arv 2017. aastal võrreldes eelnenud aastaga 47 protsenti – see on otseselt selle tulemus, et üleüldiselt saabumiste arv langes tänu kollektiivsetele pingutustele olukorra parandamiseks. Edu oleme saavutanud liiduna, oleme seda teinud üheskoos, solidaarsusele tuginedes, austades inimõigusi ja vastutustundlikult. Nüüd peame säilitama valvsuse ja jätkama ühispingutusi viimaks täielikult ellu kõik meetmed, mis võeti tarvitusele migratsioonikriisi ohjeldamiseks, et tagada stabiilsus.