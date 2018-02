Merkel on võimuleppe sünni nimel valmis «valusaid kompromisse»

Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU), selle Baierimaa liitlase Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) ja Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) läbirääkijad kogunesid teisipäeval Berliinis, et teha viimane ponnistus uue suure koalitsiooni loomiseks.

Kõnelused pidanuks algselt lõppema nädalavahetusel, kuid parteid võtsid juba algul kaks päeva varuks ning esmaspäeval tundus, et kõik loodavad teisipäevaks seatud tähtajast kinni pidada.

«Me elame turbulentsetel aegadel,» ütles kantsler, viidates viimaste päevade suurele langusele globaalsetel aktsiaturgudel. "Me vajame valitsust, mis pakuks rahva huvides usaldusväärsust."

SPD esimees Martin Schulz sõnas, et «on häid põhjuseid uskuda, et jõuame täna sihile».

Schulz ütles septembris pärast valimiskaotust, et SPD ei lähe enam Merkeliga uuesti koalitsiooni, kuid CDU, CSU, Roheliste ja Vabade Demokraatide (FDP) kõnelused katkesid ning koalitsioon SPD-ga on ainus, mis CDU-le ja CSU-le veel kasutada on.