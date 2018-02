Pentagon: sõda Afganistanis läheb USA-le maksma 45 miljardit aastas

Samas on Afganistani-sõja hinnasilt USA jaoks praegu tunduvalt väiksem kui sõja kõrgpunktis aastatel 2010-2012, kui Ühendriikidel oli riigis üle 100 000 sõduri. Siis ületas sõjapidamise maksumus 100 miljardit aastas. Praegu on Afganistganis umbes 16 000 USA sõdurit.

Demokraat Jeff Merkley sõnul väidab USA valitsus iga paari aasta tagant, et Afganistan on pööramas uut lehekülge, kuid probleemid korruptsiooni, Afganistani valitsuse düsfunktsionaalsuse ja julgeolekujõududega tekitavad palju küsimusi. USA lootus kasutada sõjalist survet Talibanile, et saada liikumine nõusse poliitilise lahendusega, on ebarealistlik, lausus ta.

"Eelmise kuu rünnakud šokeerisid paljusid inimesi valitsuses. Ma ei taha tulla siia ja öelda Henry Kissingeri stiilis, et rahu on käeulatuses...aga meil on poliitika, millesse me usume. Me peame sellest kinni pidama," lausus ta.