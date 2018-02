Tillerson: Moskvat ootavad uuel sekkumisel USA valimistesse tagajärjed

"Me näeme teatud käitumisviise. Läänepoolkeral on tänavu enne USA valimisi mitmed tähtsad valimised," lausus Ühendriikide esidiplomaat. "Minu meelest on oluline, et me ütleksime ka edaspidi Venemaale: "Vaadake, kui te arvate, et me ei näe, mida te teete, siis tegelikult me näeme ja te peate lõpetama. Kui te seda ei tee, siis te lihtsalt tõmbate endale tagajärgi kaela"," sõnas Tillerson.