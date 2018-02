Brasiilia ususekt orjastas inimesi

Arvatakse, et sekti liidrid võtsid järgijatelt vara ära ning sundisid neid tasuta töötama. Politsei korraldas reidid mitmesse sektiga seotud ettevõttesse. Hämara sekti nimeks on Jeesuse Evangeelne Kommuun ja sellel on järgijaid umbes 6000.

Inimestele öeldi, et tegu on egalitaarse sektiga ja neil tuleb kõik oma isiklikud asjad loovutada. Farmides ja sektile kuuluvates ärides pidid järgijad töötama ilma palgata. Lähedalasuvaid linnasid külastades ei lubatud neil seda teha üksi, alati olid kaasas ka järelvalvajad.

«Reaalsus on, et see on manipuleerimine. Nad suudavad su elu sisuliselt kustutada ja panna sind oma pere hülgama,» ütles üks sekti endistest järgijatest. «Kui ma oma silmad avasin, oli juba liiga hilja. Minule sarnaseid inimesi oli palju ja nad olid kõik loovutanud,» lisas järgija.