Lätis tabatud luuraja kogus Venemaale teavet sõjaliste objektide kohta

On teada, et kriminaaluurimine kinnipeetu vastu alustati 19. detsembril.

Kuigi Vene eriteenistustel on suured tehnilised ressursid, on need endiselt huvitatud luuereteabest, mida saab hankida vaid inimene, kes viibib eriteenistusi huvitavate objektide läheduses ja neid korrapäraselt vaatleb, selgitas kaitsepolitsei.