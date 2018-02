Turu pussitaja teguses üksi ja ISISesse ei kuulunud

Bouanane ründas 18. augustil Turu kesklinna turuplatsil noaga eeskätt naisi. Ta tappis kaks naist ja vigastas kuut. Haavata said ka kaks meest, kes teda peatada püüdsid.

Politseiuurijate sõnul olevat Bouanane rääkinud, et alustas kolm kuud enne rünnakut ISISega seotud materjalide uurimist. Üheks pussitamise põhjuseks olid USA juhitava koalitsiooni õhurünnakud ISISe Süüria kantsile Raqqale.

«Ta nägi end võitleja, sõduri, ISISe mehena. Ta oleks tahtunud, et ISIS oleks selle eest au endale võtnud, aga nii ei juhtunud,» rääkis juurdluse juht Olli Töyräs KRPst.

Süüalusele on tehtud psühhiaatriline ekspertiis, kuid selle tulemusi ei ole avalikustatud. KRP sõnul ei mõjuta see eeluurimist, vaid on kohtu asi.