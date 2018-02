Kuula: Vene naljamehed lubasid USA demokraadile aktifotosid Trumpist

Kõne leidis aset 2017. aasta 10. aprillil. Vestluses nimetas kõneleja end Andrei Parubeiks, kes on Ukraina parlamendi spiiker. Kõneleja Parubei oli tegelikult kaks isikut: Vladimir «Vovan» Kuznetsov ja and Alexei «Lexus» Stoljarov, kes on varem oma raadiosaate käigus teinud vembukõnesid senati koalitsioonijuhile Mitch McConnellile ja senaator John McCainile.

Kõne jooksul väitis «Parubei»,et Trump kohtus 2013. aastal Moskvas Miss Universumi missivõistluse raames Vene modelli Olga Buzovaga ja neil oli afäär. «Tal (Buzoval) on Trumpi ja nende afääri kohta kompromiteerivat materjali,» ütles kõneleja Schiffile.

Pildid olnud tema sõnul jõudnud lausa Vene presidendi Vladimir Putinini, kellele neid esitlenud Putini ristitütreks tituleeritud ajakirjanik Ksenija Sobtšak.

Schiffi esindaja ütles The Atlanticule, kes loole esimesena jälile sai, et nad edastasid info kõnest vajalikele võimuesindajatele, kuid nende arvates oli see võlts. The Atlanticu ajakirjaniku Julia Ioffe sõnul on mõlemad saatejuhil sidemed Kremliga ja nad on saatejuhtidena töötanud Vene riigimeedias ja kohtunud riigiametnikega.