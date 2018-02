Trumpi toetajad kardavad, et president valetab eriuurijale

Trumpi advokaadid on väljendanud muret, et president võib vande all valetunnistusi anda. Seetõttu soovitavad nad Trumpil teha eriuurijaga pigem kirjalik intervjuu.

Presidendile on selliseid nõuandeid andnud ka talle lähedalseisvad isikud nagu Newsmaxi kirjastaja Chris Ruddy, endine esindajatekoja spiiker Newt Gingrich ja konservatiivne poliitstrateeg Roger Stone.

«President võib kasutada oma õigust põhiseaduse viiendale punktile ja öelda Muellerile, et ta rahule jäetaks,» sõnas Stone Politicole.

Ebakonventsionaalne poliitnõunik märkis aga, et eriuurijaga igasuguse koostöö välistamine oleks poliitiliselt radioaktiivne samm: «Ma arvan, et siin võiks saavutada mõistliku kompromissi. Ma tunnistan koostöö katkestamisest tulenevat poliitilist ja õigusliku ohtu.»

Eriuurijaga koostööst keeldumine tooks kaasa heitluse ülemkohtu tasandil ning ekspertide ja Trumpi nõunike sõnul oleks tõenäoline, et president jääks selles kaotajaks.

See, kas Mueller kirjaliku intervjuuga nõustub, pole selge. Samas oleks see kuldne kesktee Trumpi lubaduse vahel uurijaga koostööd teha ja nõunike kartuse osas, et Trump võib eriuurijaga näost näkku kohtudes anda valetunnistusi või esitada liialdatud väiteid.