Eesti saab ilmselt Brexiti järel europarlamendis ühe koha juurde

«Ajal, mil demokraatiat kui süsteemi seatakse küsimärgi alla, on vaja kasvatada toetust demokraatiale. Loodan, et saame teha sammu õiges suunas, kiites heaks õiglasema parlamendi kohtade jaotuse, mis austab ELi aluslepingut,» ütles raporti koostanud Poola konservatiiv Danuta Hübner parlamendi pressiteate vahendusel.

«See on õige samm Euroopa demokraatia jaoks. Uus kohtade jaotus tähendab, et vähendame kohtade arvu, tagades samas, et ükski liikmesriik sellest ei kaota. See tähendab, et parlament peegeldab õiglasemalt kodanikke, keda ta esindab,» lisas variraportöör, Portugali vasaktsentrist Silva Pereira.