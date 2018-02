Ajalooline kohtumine: Lõuna-Korea president lõunastab Põhja-Korea liidri õega

Moon lõunatab kõrgetasemelise delegatsiooniga, mille Pyongyang taliolümpiamängudele saadab, ütles presidendi pressiesindaja ajakirjanikele. Teiste hulgas on ka Põhja-Korea tseremoniaalne riigipea Kim Yong-nam.

Delegatsiooni kuulub ka Kim Jong-uni noorem õde, üha mõjukamaks muutuv Kim Yo-jong. Ta on kõigi aegade kõrgeim Põhja-Korea ametiisik, kes Lõuna-Koread külastab.

Kõrgetasemelise delegatsiooni külaskäik on tekitanud lootused, et suhted kahe Korea vahel paranevad tänu olümpiamängudele. Samuti loodetakse Põhja-Korea ja USA vaheliste suhete soojenemist.

Ühendriike esindab avatseremoonial asepresident Mike Pence. Siiski on Põhja-Korea delegatsioon väitnud, et neil pole huvi USA esindajatega kohtuda. Pence'i sõnul pole USA vaenujalal olevate riikide esindajate kohtumist välistanud.

Moon on rääkinud olümpiast kui võimalusest diplomaatiliseks lähenemiseks Põhja-Koreale. Pence sõnas siiski, et hoolimata erimeelsustest Põhja-Koreale lähenemises on Ühendriikide ja Lõuna-Korea liit tugev.