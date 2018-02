Uuring: pooled Berliinis pidutsejatest tarvitavad narkootikume

Berliin on atraktiivne paljude pidutsejate jaoks. Eile avaldati uuring narkootikumide tarbimisest linna ööklubides. Sellest selgub, et kangete narkootikumide tarvitamine mängib Berliini ööelus olulist rolli.

Umbes 12 protsenti klubides pidutsejatest väitis, et on kasutanud hallutsinogeen LSD-d ja 9,4 protsenti tunnistas GHB kasutamist.

Üllatav fakt on see, et narkootikumide tarvitamine pole populaarne vaid pealinna lõbutsema tulevate turistide seas. 85 protsenti küsitletutest elas Berliinis, 40 protsenti olid isegi kõrgharidusega. Samuti oli tarvitajate sooline jaotus üsna võrdne.