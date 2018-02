Moskva ja Hiina on valmis tagama Põhja-Korea julgeoleku

«Kui mingil hetkel tekkib vajadus ja Pyongyang näitab üles huvi Vene ja Hiina tagatiste vastu, võidakse seda nii Moskvas kui Pekingis kaaluda, kuid selleni läheb ilmselt veel tükk aega,» ütles Matsegora teleusutluses vastuseks küsimusele, kas Venemaa ja Hiina võiksid tagada Põhja-Korea julgeoleku, kui see oma tuumaprogrammi külmutaks.

Vene saadik meenutas samuti, et Korea olukorra lahendamise Vene-Hiina järk-järguline kava seisneb selles, et luua Kirde-Aasias rahu ja julgeoleku mehhanism. «Loomulikult hõlmab see kõiki riike, sealhulgas Põhja-Koread,» rõhutas ta.