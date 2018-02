Soros annetas Brexiti-vastastele 400 000 naela

«Ta annetas oma fondi kaudu 400 000 naela (453 000 eurot),» ütles endine minister Mark Malloch-Brown, kes juhib nüüd Suurbritannia Euroopa Liitu jäämise eest võitlevat ühendust Best for Britain.

Brexitit toetav ajaleht Daily Telegraph kirjutas, et Sorose «kampaania Brexiti tühistamiseks» kavandab veebruaris üle riigi reklaamikampaaniat, millega loodetakse jõuda teise referendumini, et hoida Suurbritannia EL-i koosseisus.

Malloch-Browni sõnul ei ole midagi imelikku, et parlamendiliikmetele antakse enne EL-ist lahkulöömist võimalus veelkord järele mõelda.

«Paljud inimesed on masenduses,» ütles ta BBC raadios. «Parlamendiliikmete enamus on endiselt isiklikult jääjad ja peavad sellest hoolimata hääletama, et valida kõva ja pehme Brexiti vahel.»