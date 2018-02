Vabariiklased tahavad end demokraatidest seinaga eraldada

Mõned vabariiklastest Luurekomitee liikmed on öelnud, et ei tea sellisest plaanist midagi, teised arvavad aga, et see on komitee esimehe Devin Nunesi vaimusünnitis.

«Ma ei ole olnud selle mõtte sünni juures,» sõnas Mike Conway. «Te peate Deviniga rääkima. Ma ei tea, mida nad üritavad teha.»

Teised jällegi tunnistavad, et reaalse seina ehitamine võiks isegi kasu tuua. «Siinne usaldamatuse tase – see on mürk. Siin on mürgine õhkkond,» märkis Tom Rooney.

Rooney sõnul on kogu vastastikune usaldus vabariiklaste eetikauurimise tõttu kadunud ning kahepoolset koostööd ei eksisteeri.

Mitmete komitee allikate sõnul peaks sein vabariiklaste ja demokraatide istekohtade vahel valmima juba sel kevadel. Demokraatide ega vabariiklaste paneeli juhid ei ole nõustunud väiteid kommenteerima.