Alijev: aserid peavad Jerevani naasma

«Jerevan on meie ajalooline ala ja meie, aserid, peame sinna naasma. See on meie poliitiline ja strateegiline eesmärk ja me peame sellele lähenema järk-järgult,» ütles Alijev täna erakonna Yeni Azərbaycan (Ühtne Aserbaidžaan) kuuendal kongressil.