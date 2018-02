Moskva: kuupikkune humanitaaralane relvarahu Süürias pole realistlik

ÜRO Julgeolekunõukogu kohtus neljapäeval suletud uste taga, et arutada halvenevat humanitaarkriisi Süürias. Istung toimus ajal, mil Damaskuse lähistel asuvas ja mässuliste kontrollitud Ida-Ghoutas on viimase nelja päevaga hukkunud õhulöökides üle 200 inimese.

Rootsi ja Kuveit esitasid istungi korraldamise palve pärast seda, kui ÜRO Süüria humanitaarkoordinaator ärgitas kehtestama Süürias kuupikkust relvarahu, et jõuda hädas tsiviilisikuteni.

Venemaa on korduvalt blokeerinud nõukogus sammud, mis on suunatud selle liitlase Süüria režiimi vastu.

«Ida-Ghouta kogeb pimeda keskaja stiilis piiramist. See on täiesti vastuvõetamatu,» ütles Delattre ajakirjanikele. «Oleme Süürias naasnud selle konflikti kõige süngemasse perioodi, sest tsiviilisikutest hukkunute arv on viimase aasta suurim.»