Galerii: Kimi salapärane õde saabus Lõuna-Koreasse

Kim on Põhja-Korea valitseva dünastia esimene liige, kes külastab Lõuna-Koread pärast 1953. aastal relvarahuga lõppenud Korea sõda. Lõuna-Korea president Moon Jae-in võtab Põhja-Korea delegatsiooni vastu homme.

Põhja-Korea liidri õde ümbritses lennujaama läbides neli ihukaitsjat. Edasi suunduti kiirrongile, et suunduda Pyeongchangi.

Arvatakse, et Yo-jong on 30-aastane, aga tema olemasolust ei teatud maailmas kuni tema isa matusteni suurt midagi. Seal nähti teda seismas oma venna Kim Jong-uni kõrval. Yo-jong on üks Kim Jong-ili kolmest lapsest. Sarnaselt praegusele diktaatorile omandas ka Yo-jong hariduse Šveitsis.