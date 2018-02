Senaator McCain: Eesti presidendi arvamuslugu peab lugema

Must-read op-ed by #Estonia Pres @KerstiKaljulaid in @WSJ today: «The Baltic States Turn 100» https://t.co/ULVQkbX9bw

«Üks õppetund, mille me oleme saanud, seisneb selles, et vabaduse viljad on mitmekesised ja ootamatud. Kas keegi Lääne juhtidest, Ronald Reaganist Carl Bildtini, Jon Baldvin Hannibalssonist Uffe Ellemann-Jensenini, oleks võinud ette kujutada, et Balti riikide vabadust toetades aitavad nad ka kaasa ühiskondade loomisele, mis on suutelised olema digitaaltehnoloogia ja küberjulgeoleku katsepõllud nende oma kodanike ettevõtetele, aidates nende oma valitsustel mõista, milliseid eeliseid annavad digitaalselt pakutavad riigiteenused?» küsis Kaljulaid oma artiklis.