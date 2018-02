Tokyo kool tahab kasutusele võtta Armani koolivormid

Ka internetis oldi uudise suhtes kriitilised. «Kuulsin, et koolivormid võeti algselt kasutusele selleks, et erinevatest perekondadest lapsi ei diskrimineeritaks,» säutsus üks kasutaja Twitteris. Teine küsis: «Lapsed ei tunne kuulsaid brände...kas tahate öelda, et Armanit kandev laps areneb kiiremini lapsest, kes seda ei kanna?»

Jaapani esindajatekojas tuli küsimus arutusele. Vastusena ütles rahandusminister Taro Aso, et koolivorm on selgelt kallis ja avaldas muret selle üle, et vanemad ei suuda vormiriietust lubada. Haridusminister Yoshimasa Hayashi ütles, et kool pidanuks küsimust vanematega enne otsuse langetamist arutama.