Ekstremistidest «Biitleid» tunti tänu jõhkratele piinamistele

Teadaolevalt on tegemist Alexanda Kotey ja El Shafee Elseikhiga. Kõik neli varasemalt Lääne-Londonis elanud islamiäärmuslast said hüüdnime «Biitlid» oma briti aktsendi tõttu. USA ametnike sõnul hukkas nelik pea maharaiumise teel enam kui 27 lääneriikidest pärit pantvangi. Piinatuid arvatakse olevat palju rohkem.

Kotey on 34-aastane ja kasvas üles Lääne-Londonis, 29-aastane Elseikh on pärit Sudaanist, kust ta 1990. aastatel oma perega Suurbritanniasse kolis. Kaks tabatud meest olid rakukese viimased vabaduses viibinud liikmed.

Esimesena teatas terroristide tabamisest New York Times (NYT) ning hiljem Guardian. NYT toetus anonüümsetele USA ametnikele, kelle sõnul tabati mehed Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) võitlejate poolt juba jaanuari alguses. Ülekuulamiseks said õiguse ka USA julgeolekujõud.

SDF kahtlustas, et tegu oli võõrvõitlejatega ja andis sellest USA erivägedele teada. Terroristide identiteet tehti kindlaks sõrmejälgede ja teiste biomeetriliste meetodite abil. Väidetavalt said USA ametnikud brittide tabamisest teada jaanuari keskel. Mõlemad mehed on võimudele andnud väärtuslikku informatsiooni ISISe liidrite ja struktuuri kohta.

Siiani käib jaht ISISe liidrile Abu Bakr al-Baghdadile. Viimaste aastate jooksul on liikvel olnud kuulujutud al-Baghdadi surma kohta, aga need pole kinnitust leidnud. USA võimud usuvad, et esiterrorist on siiani elus ning peidab end Iraagi ja Süüria piirialadel.