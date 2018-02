Pence otsustas põhjakorealastega mitte õhtustada

USA asepresident ütles enne mängude algust Soulis, et õhtustab ameerika sportlastega, nii et talle ei olnud lauda kaetud.

Mooni sõnul loodab ta, et olümpiamänge meenutatakse kui päeva, mil algas rahu. Homme on plaanis Mooni kohtumine Põhja-Korea delegatsiooniga. Diktaator Kim Jong-uni õde Kim Yo-jong on Põhja-Korea delegatsiooni kõige olulisem liige. Arvatakse, et Kim Yo-jong edastab Moonile homme sõnumi oma vennalt.