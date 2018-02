Saksamaa välisminister: Schulz on oma sõna murdnud

«Ma nautisin välisministri ametit ja avalikkuse silmis tegin ma ka head ja edukat tööd,» sõnas Gabriel. «Mul on kahju, et avalikkuse kõrge hinnang mu tööle ei tähenda SPD juhtkonnale mitte midagi,» lisas ta.

Pereisa Gabriel

Nüüd on Gabriel aga otsustanud veeta rohkem aega koos oma perega. Välisministeerium kinnitas, et Gabriel ei osale Müncheni julgeolekukonverentsil ega kohtumistel Kuveidis ja Bulgaarias.

Väidetavalt pidi Gabrieli tütar olema õnnelik, et isal tema jaoks rohkem aega on. Tütar Marie ütles isale: «Ära ole kurb, papa. Sul on nüüd meie jaoks rohkem aega. Aeg meiega on ju parem kui selle mehega, kellel karvad näos on,» viitas tüdruk habemega Schulzile.