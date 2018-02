Kannapööre: Schulzist ei saa Saksamaa välisministrit

«Siinkohal loobun ma ministrikohast föderaalvalitsuses ja loodan siiralt, et see lõpetab personalidebatid SPD sees,» teatas Schulz. «Partei huvid tuleb seada minu isiklikest ambitsioonidest ettepoole,» sõnas ta.

Schulzi otsus tuli ajal, mil mitmed mõjuvõimsad SPD liikmed kritiseerisid endise Euroopa Parlamendi presidendi otsust võtta vastu välisministri ametikoht uues valitsuses. Praegune välisminister Sigmar Gabriel on sakslaste hulgas väga populaarne. Lisaks oli Schulz varasemalt väitnud, et ei kavatse ministriks hakata.

Väidetavalt kartis Schulz, et võimuvõitlus SPD sees kahjustab tõsiselt võimalusi, et erakonna liikmed annaksid oma heakskiidu uue valitsuse moodustamisele kantsler Angela Merkeli kristlike demokraatidega.

Schulz teatas kolmapäeval, et kavatseb erakonna esimehe koha anda parlamendifraktsiooni liidrile Andrea Nahlesile ja ise välisministri ametikohale asuda. Schulzi soov järsku ministriks saada oli ootamatu ja kutsus esile SPD liikmete kriitika. Esimehe kannapööret kritiseeris ka senine välisminister Sigmar Gabriel, kelle sõnul on Schulz oma sõna murdnud.

Viimasel ajal on Schulz silma paistnud mitmete järskude meelemuutustega. Esmalt väitis SPD esimees pärast valimisi, et Merkeliga koalitsiooni kindlasti moodustama ei hakata, aga muutis mõni kuu hiljem oma meelt.

Seejärel kinnitas ta, et ei kavatse ministrikohale asuda, sest SPD-l on vaja juhti, kes valitsusse ei kuuluks. Kolmapäeval teatas ta aga, et kavatseb siiski välisministriks hakata ja erakonna juhtimise Nahlesile anda.