KOHALIK VAADE. Läti hädas Vene spioonidega

Praeguseks on siiski selgunud, et ta kogunud Vene eriteenistuste ülesandel teavet Läti sõjaväeobjektide ja olukorra kohta Vene-Läti piiri ääres. (Lisaks luuramisele süüdistatakse tabatud isikut ka relvade ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises - toim.)

«Kuigi Vene eriteenistustel on suured tehnilised ressursid, on need endiselt huvitatud luureteabest, mida saab hankida vaid inimene, kes viibib eriteenistusi huvitavate objektide läheduses ja neid korrapäraselt vaatleb,» selgitas Läti katsepolitsei tehtud avalduses.

Läti siseminister Rihards Kozlovskis rõhutas, et välisluurajate tegevus Lätis ja naaberriikides on alati eksisteerinud, kuid arvestades praegusest geopoliitilist olukorda ja NATO vägede paigatamist Balti riikidesse, on see viimaste aastatega veelgi aktiivsemaks muutunud. Minister tõi näiteks hiljutise juhtumi Leedust, kus sealne kaitsepolitsei teatas kuu algul, et alates detsembrist on kaitseametkonnad kinnivõtnud kolm võimalikku Vene luurajat, kellest kaks olid teeninud Leedu sõjaväes ja üks töötas siiani riigi kaitsejõudude heaks.