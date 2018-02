Põhja-Korea olümpiasportlased viibivad range järelvalve all

Põhja-Korea sportlastest, ametnikest, esinejatest, ajakirjanikest ja ergutusmeeskonnast koosneva 500-pealise delegatsiooni kossesisus on ka arvukalt julgeolekutöötajaid ja informante, kes hoiavad põhjakorealasi vaenlase territooriumile põgenemast.

Paariariigi sportlased on varemgi kasutanud võistlusi võimalusena riigist põgeneda. 1997. aastal pages pärast võistluste lõppu jäähokimängija, 1999. aastal aga judokas.

Ehkki Pyeongchangi mängudel on ülejooksikute võimalus suhteliselt väike, oleks see Põhja-Koreale rahvusvahelise tähelepanu all äärmiselt piinlik. Lõuna-Korea satuks võõrustajariigina aga geopoliitilise segaduse keskmesse.