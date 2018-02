ÜRO: Kreeka põgenikelaagrites esineb ulatuslik seksuaalvägivald

UNHCR-i pressiesindaja Cécile Pouilly ütles, et kannatanud kardavad ja häbenevad vägivallast teatada, sest pelgavad diskrimineerimist, kättemaksu ja häbimärgistamist.

«Juhtumite tegelik arv on seetõttu tõenäoliselt teatatust palju kõrgem,» ütles ta ja tunnistas, et ÜRO-l on tegelikust olukorrast väga osaline pilt.