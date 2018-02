Mehhiko võimud tabasid Zetase narkokartelli väidetava juhi

Riiklik julgeolekuvolinik Renato Sales nimetas arreteeritud narkoparunit lihtsalt «José Maríaks», kuid anonüümsust palunud föderaalametnik kinnitas, et võimudel õnnestus tabada Guízar Valencia.

Guízar Valencia on USA kodanik, keda tuntakse Zetase varjunime «Z 43» all. Ühendriigid on tema tabamise eest välja pannud 5 miljoni dollari suuruse preemia.