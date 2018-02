Austria filmikuulsus taunis #MeTooga vallandunud nõiajahti

Kahekordne Kuldse Palmioksa võitja väljendas usutluses ajalehele Kurier muret ka «uue, meestevaenuliku puritaanluse» üle, mis liikumise kiiluvees on tekkima hakanud.

«Loomulikult arvan ma, et vägistamise ja seksuaalse ahistamise eest tuleb karistada,» ütles 75-aastane filmilavastaja.

«Aga hüsteerilised hukkamõistmised, mida me praegu näeme, mis ei oota ära õiget kohtuotsust, see on minu meelest tülgastav.»