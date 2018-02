Suurbritannia soovib üleminekuperioodil kohtlemist EL-i riigina

EL-ist lahkumise ministeeriumi tehnilise dokumendi kohaselt on neil riikidel huvi, et suhted Brexiti-järgsel üleminekuperioodil korralikult edasi toimiksid.

«See on saavutatav osapoolte kokkuleppega tõlgendada neis rahvusvahelistes lepetes sisalduvaid termineid nagu «Euroopa Liit» ja «Euroopa Liidu liikmesriik» nõnda, et see hõlmaks ka Ühendkuningriiki, on selles öeldud.